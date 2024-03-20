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90% — карт-бланш на любые действия и выборы как соцопрос

90% — карт-бланш на любые действия и выборы как соцопрос

Консолидация вокруг Путина в районе 90% - это абсолютное большинство. Это карт-бланш народа на любые, самые смелые действия.

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Комментарии
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Николай Чусовский
&quot;Третье&quot; 🤔 частично согласен. Слуцкий принял руководство ЛДПР, а не занял место лидера, что и продемонстрировано в его выборной картинке. А у ЛДПР, как части системной оппозиции есть важная задача: вовлечь в свою конструктивную и патриотичную работу либеральную молодёжь (Сделать в стране не &quot;как ...&quot;, а лучше чем &quot;на Западе&quot;). Совершенствование и развитие либеральной оппозиции. Подчеркиваю: Конструктивную работу, деятельность, а не метания с поклонением внешним идолам.
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14 час.
Николай Чусовский
&quot;... Путин, который предпочитает играться в демократические выборы. ... &quot; 👎 Он не &quot;предпочитает играться&quot;, он формирует истинную Демократию и живёт в ней и для неё. Истинную Демократию(!), а не псевдо, с поклонением идолу с названием &quot;демократия&quot;, подобно тому как на западе так и у прозападной тусовки, называемой либеральной, которая, по сути, и не знает, что такое Демократия.
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14 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ай, молодец автор! Вот лизнул, так лизнул! А, главное, умненько-то как... С одной стороны, вроде бы, упрекнул Путина за нерешительность: &quot;сказать об этом пока не решается сам Путин, который предпочитает играться в демократические выборы.&quot; А с другой - призывает нас признать Путина  самодержцем всея Руси!
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9 час.

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