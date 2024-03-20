90% — карт-бланш на любые действия и выборы как соцопрос

Николай Чусовский "Третье" 🤔 частично согласен. Слуцкий принял руководство ЛДПР, а не занял место лидера, что и продемонстрировано в его выборной картинке. А у ЛДПР, как части системной оппозиции есть важная задача: вовлечь в свою конструктивную и патриотичную работу либеральную молодёжь (Сделать в стране не "как ...", а лучше чем "на Западе"). Совершенствование и развитие либеральной оппозиции. Подчеркиваю: Конструктивную работу, деятельность, а не метания с поклонением внешним идолам.

Николай Чусовский "... Путин, который предпочитает играться в демократические выборы. ... " 👎 Он не "предпочитает играться", он формирует истинную Демократию и живёт в ней и для неё. Истинную Демократию(!), а не псевдо, с поклонением идолу с названием "демократия", подобно тому как на западе так и у прозападной тусовки, называемой либеральной, которая, по сути, и не знает, что такое Демократия.