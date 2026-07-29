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Регионы России

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Завершено изготовление второго реактора РИТМ-200 для атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220

Завершено изготовление второго реактора РИТМ-200 для атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220

Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», входящий в структуру «Росатом», завершил изготовление и подготовку к передаче судостроителям второго реактора РИТМ-200 для атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220.

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