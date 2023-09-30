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Форвард «Локо» Сулейманов о 2:1 с «Зенитом»: «Дзюба завел команду перед матчем. Вышли и сделали свое дело»

Форвард «Локо» Сулейманов о 2:1 с «Зенитом»: «Дзюба завел команду перед матчем. Вышли и сделали свое дело»

— Матч с «Зенитом», очень хорошая победа. Многие не верили в команду. Как получилось добиться результата? — Настрой был очень хороший.

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