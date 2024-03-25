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Какую «особую» подкормку нужно положить в лунку при посадке капусты для быстрого роста

Какую «особую» подкормку нужно положить в лунку при посадке капусты для быстрого роста

Какую «особую» подкормку нужно положить в лунку при посадке капусты для быстрого роста Алёна ЮрьеваПриготовление грядки для посадки капусты — это не только дело основательного перекапывания почвы, но и важный момент подготовки лунок для рассады.

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