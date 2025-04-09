Сотни мигрантов-нарушителей нашли в Новосибирске во время рейда «Иностранец»

Оперативники МВД с коллегами из региональной Прокуратуры и СУ СК России по Новосибирской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии проверили фермы и придорожные кафе региона, на которых трудятся мигранты.
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