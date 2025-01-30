ФСБ задержала мужчину: подозрение в поджогах после контакта с СБУ

ФСБ России задержала мужчину, подозреваемого в выполнении диверсий под руководством СБУ. Подозреваемый познакомился с "сотрудником" через соцсети и получил инструкции для поджогов на территории России в 2023-2024 годах.
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