Раскол Кипра. Причем тут СВО, Крым и Украина

Александр Ростовцев 17 ноября 2024 г., 17:11 Знаменательная годовщина уходящей недели. 41 год назад северная часть Кипра, составлявшая приблизительно 36% территории острова, в одностороннем порядке провозгласила создание Турецкой Республики.
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