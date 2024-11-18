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Русский Днепропетровск

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Раскол Кипра. Причем тут СВО, Крым и Украина

Александр Ростовцев 17 ноября 2024 г., 17:11   Знаменательная годовщина уходящей недели. 41 год назад северная часть Кипра, составлявшая приблизительно 36% территории острова, в одностороннем порядке провозгласила создание Турецкой Республики.

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