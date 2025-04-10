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Царьград

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Свыше 136 тысячи квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Поморье

Свыше 136 тысячи квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Поморье

136,4 тысячи квадратных метров жилой площади ввели в эксплуатацию в Архангельской области в 2025 годуВ 2025 году в Архангельской области было введено в эксплуатацию 136,4 тысячи квадратных метров жилплощади.

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