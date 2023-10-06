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В Польше заявили, что принятие Украины в ЕС станет самоубийством для Европы

В Польше заявили, что принятие Украины в ЕС станет самоубийством для Европы

Принятие Украины в состав Евросоюза приведет к крайне отрицательным последствиям для всей Европы. С таким утверждением выступил польский журналист Лукаш Важеха на своей официальной странице в соцсети X* (бывшая Twitter).

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