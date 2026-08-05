Минобороны ударило по логистическим объектам Киева 5 августа

Киев пережил серию взрывов, которые привели к пожарам и загрязнению воздуха 5 августа. Мэр Виталий Кличко сообщил о действиях ПВО, в то время как Минобороны нанесло удары по логистическим центрам, подчеркивая, что они нацелены на военные объекты.