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Царьград

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Минобороны ударило по логистическим объектам Киева 5 августа

Минобороны ударило по логистическим объектам Киева 5 августа

Киев пережил серию взрывов, которые привели к пожарам и загрязнению воздуха 5 августа. Мэр Виталий Кличко сообщил о действиях ПВО, в то время как Минобороны нанесло удары по логистическим центрам, подчеркивая, что они нацелены на военные объекты.

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