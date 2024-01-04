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«Кто победит – на той стороне и будем»: В украинском обществе начались брожения, люди молчат и ждут

«Кто победит – на той стороне и будем»: В украинском обществе начались брожения, люди молчат и ждут

В канун Нового года и сразу после него, Российская Армия нанесла массированные удары беспилотниками и ракетами по военной инфраструктуре Украины, в том числе и по Киеву.

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