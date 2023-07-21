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Глава ЦРУ Бернс: ведомство не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия на Украине

Глава ЦРУ Бернс: ведомство не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия на Украине

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов не видит признаков подготовки Российской Федерации к использованию ядерного оружия на Украине.

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