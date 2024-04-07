На выборах президента в Словакии победил сторонник Фицо и пророссийского курса

Победу на президентских выборах в Словакии одержал кандидат, который выступает за мирное урегулирование на Украине и прекращение поставок оружия Киеву — во втором туре победил сторонник пророссийского курса Петер Пеллегрини с результатом 53,55% по итогам подсчета 99% голосов.
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