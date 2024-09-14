Селебрини – лучший проспект НХЛ по версии The Score, Мичков – 2-й, Левшунов – 4-й, Демидов – 6-й, Аскаров – 9-й

Портал The Score представил свою версию рейтинга лучших проспектов НХЛ. В него не вошли игроки, которые не могут претендовать на приз лучшему новичку сезона из-за слишком большого количества матчей, проведенных в НХЛ.
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