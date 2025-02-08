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Крым замело. Под Симферополем проехать невозможно — машины толкают вручную: Фото с мест

Крым замело. Под Симферополем проехать невозможно — машины толкают вручную: Фото с мест

Север, восток и центральную часть Крыма замело снегом, сообщает "Mash на волне". Замело так, что под Симферополем проехать невозможно — машины толкают вручную, вызволять "железных коней" из снежного плена водители вынуждены вместе со спасателями.

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