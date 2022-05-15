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Куик впервые проиграл в 7-м матче в Кубке Стэнли (4-1 за карьеру). Он отразил 39 бросков «Эдмонтона» из 41

Вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик впервые проиграл в 7-м матче в Кубке Стэнли. «Кингс» уступили «Эдмонтону» (0:2, 3-4 в серии первого раунда).

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