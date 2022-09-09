КНДР провозгласила себя ядерным государством

Новый закон регулирует применение оружияВласти Северной Кореи утвердили закон, в котором КНДР провозглашается ядерным государством, передает южнокорейское агентство Renhap.
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