Президент УЕФА о футбольных финансах: «Можем подумать о потолке расходов. Легко говорить: «Сделайте как в НБА». Но мы не можем»

Президент УЕФА высказался о финансах в европейском футболе. – Пандемия поставила футбольные финансы на колени.

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