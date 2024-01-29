Полянский: Россия не допустит введения новых санкций Совбеза ООН против КНДР

Москва не допустит введения новых ограничительных мер Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна. С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при всемирной организации.
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