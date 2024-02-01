Заявление Йемена:

Стефания Новак

Нам бы тоже отвечать жестче. Мы опять демократичны. Допускаем открытого врага к выборам Надеждина, зная его позицию. Почему власть не реагирует? А потом будем кусать локти, ах так получилось , может пора . Уже бомбят российские города, а мы опять "утираемся" и продолжаем играть в демократию и все прощать. А Йемен МОЛОДЕЦ!