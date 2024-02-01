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Заявление Йемена:

Заявление Йемена:

Правительства стран Евросоюза осознают, что военное участие в защите кораблей стран-агрессоров является фактическим участием в агрессии, и поэтому мы утверждаем следующее: _ Мы не несем никаких враждебных намерений в отношении стран Евросоюза и надеемся, что их правительства не будут вовлечены в агрессию против Йемена, и что они выполнят желание своего народа принять меры по прекращению преступлений геноцида в секторе Газа и снять осаду.

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Комментарии
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Стефания Новак
Нам бы тоже отвечать жестче. Мы опять демократичны. Допускаем открытого врага к выборам Надеждина, зная его позицию. Почему власть не реагирует? А потом будем кусать локти, ах так получилось , может пора . Уже бомбят российские города, а мы опять &quot;утираемся&quot; и продолжаем играть в демократию и все прощать. А Йемен МОЛОДЕЦ!
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8 час.
Александр Зиборов
Йемен стал жертвой агрессии наглосаксов! Нужно Йемену оказать всяческую помощь! Как именно? А так, как наглосаксы помогают Украине!.. Йемену следует отправить С-400, &quot;Кинжалы&quot; и наших &quot;отпускников&quot;.
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Георгий Михалев
Я смотрю совсем ох.ели.
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