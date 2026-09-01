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Активная гарнитура и тактический комплекс КБ «Прибой» проходят испытания в мобильных огневых группах

Активная гарнитура и тактический комплекс КБ «Прибой» проходят испытания в мобильных огневых группах

КБ «Прибой» предоставило мобильным огневым группам предприятий оборонно-промышленного комплекса комплекты средств защиты слуха для испытаний в условиях реальной эксплуатации.

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