Юлиана Княжевская: Гостехнадзору построят новый офис на западе столицы

Гостехнадзору построят новый офис на западе Москвы В Очаково-Матвеевском районе Москвы планируется построить административное здание площадью 13 тысяч квадратных метров для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор).