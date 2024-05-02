Юлиана Княжевская: Гостехнадзору построят новый офис на западе столицы

Гостехнадзору построят новый офис на западе Москвы В Очаково-Матвеевском районе Москвы планируется построить административное здание площадью 13 тысяч квадратных метров для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор).
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