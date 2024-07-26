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Царьград

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"Искандеры" крушат бункеры с офицерами один за другим. Русские не спустили НАТО шантаж

"Искандеры" крушат бункеры с офицерами один за другим. Русские не спустили НАТО шантаж

В результате двух ракетных ударов по Харькову погибли почти три сотни неприятельских солдат и иностранных инструкторов - "Искандеры" крушат бункеры с офицерами один за другим.

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