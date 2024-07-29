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Банки заморозят переводы. На два дня и по подозрению на мошенничество

Банки заморозят переводы. На два дня и по подозрению на мошенничество

Новые правила защиты от мошенничества в банках России: двухдневная пауза на подозрительные переводыС 25 июля в России вступили в силу новые нормативные требования, обязывающие банки приостанавливать любые переводы на два дня, если информация о получателе денег значится в специализированной базе данных Банка России.

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