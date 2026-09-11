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Газета.ру

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Сенатор США начал расследование в отношении OpenAI из-за взлома Hugging Face

Сенатор США начал расследование в отношении OpenAI из-за взлома Hugging Face

Американский сенатор Джош Хоули в соцсети X сообщил о начале расследования в отношении разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI из-за взлома платформы по машинному обучению Hugging Face (признан в РФ иностранным агентом) ИИ-агентами компании.

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