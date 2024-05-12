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Минобороны: Населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области перешли под контроль России

Минобороны: Населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области перешли под контроль России

Ранее сообщалось о взятии еще пятерых селГруппировка «Север» продвинулась вглубь обороны ВСУ и установила контроль над населенными пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области.

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