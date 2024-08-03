В результате атаки БПЛА в двух районах Ростовской области повреждены склады

Несколько складских объектов получили повреждения в ходе атаки украинских беспилотников в двух районах Ростовской области в ночь на 3 августа, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
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