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Царьград

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Омбудсмен Лантратова взяла на контроль переселение участника СВО

Омбудсмен Лантратова взяла на контроль переселение участника СВО

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека, взяла под контроль вопрос переселения участника СВО из аварийного дома в ХМАО.

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