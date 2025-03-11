Не актёры, а попрошайки и торгаши: нет сил больше терпеть наглость артистов и непомерные растраты на них

Записки актёра Здравствуйте! Иногда я сижу и недоумеваю: с какой стати у нас артистов носят на руках, пишут о них с придыханием, будто они не исполнители ролей, а правители судеб и носители откровений? Каждый их шаг — как событие мирового масштаба, а очередной пост в соцсетях — чуть ли не манифест эпохи.
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