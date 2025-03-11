Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Спасибо нужно сказать тарасу путэну это он придумал что бы ишаки ехали из кишлаков к нам и рожали ишачат потому им и ...Как квартирный во...
  • Людмила Абрамова
    мигранты приезжают сюда на работу временно..почему тащат сюда семьи и им еще и квартиры дарят..а россияне ипотеки бер...Как квартирный во...
  • Наталья Павлова
    Знаем, плавали... Были Минские соглашения... И? Сколько дней после подписания ВСУ не обстреливали ДНР и ЛНР?Ермак сообщил о г...

Не актёры, а попрошайки и торгаши: нет сил больше терпеть наглость артистов и непомерные растраты на них

Не актёры, а попрошайки и торгаши: нет сил больше терпеть наглость артистов и непомерные растраты на них

Записки актёра Здравствуйте! Иногда я сижу и недоумеваю: с какой стати у нас артистов носят на руках, пишут о них с придыханием, будто они не исполнители ролей, а правители судеб и носители откровений? Каждый их шаг — как событие мирового масштаба, а очередной пост в соцсетях — чуть ли не манифест эпохи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх