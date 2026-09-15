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Царьград

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Отопление в Москве включат не раньше октября из-за тепла

Отопление в Москве включат не раньше октября из-за тепла

Старт отопительного сезона в столице, вероятно, будет отложен до октября. В Гидрометцентре прогнозируют, что в ближайшие дни среднесуточные показатели температуры в Москве не опустятся ниже отметки +8 градусов.

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