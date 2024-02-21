Глава «Хавейл Мотор Рус» рассказал об острой борьбе за покупателя на авторынке

Несмотря на уход ряда брендов конкуренция не снизилась, а лишь усилилась.На автомобильном рынке России идет постепенное увеличение доли китайских производителей, которые стремительно вытесняют конкурентов из игры.
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