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Калужские новости

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В Тихоновой Пустыни Калужской области заметили медведя

В Тихоновой Пустыни Калужской области заметили медведя

Медведя видели на дороге в сторону Юрьевки, затем он направился в сторону 167-го километра. Жители призывают соблюдать осторожность и сообщают о ситуации в службу 112.

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