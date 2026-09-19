В Тихоновой Пустыни Калужской области заметили медведя

Медведя видели на дороге в сторону Юрьевки, затем он направился в сторону 167-го километра. Жители призывают соблюдать осторожность и сообщают о ситуации в службу 112.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ В комплектацию Се...
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым