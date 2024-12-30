Экс-директора Бугульминского драмтеатра ждет суд за мошенничество

62-летнего бывшего директора Бугульминского русского драмтеатра имени А.В. Баталова обвиняют по статье «Мошенничество» По версии следствия, он разработал схему, по которой в театр трудоустраивались люди, им начислялась зарплата, однако фактически они не работали.