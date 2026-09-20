Мексика: Один солдат был убит, а двое других, в том числе гражданское лицо, были ранены в результате засады, устроенной боевиками в районе Пало-Гранде муниципалитета Тлакильтенанго, штат Морелос, в ночь с 18 на 19 сентября.
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