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Контрафронт

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Мексика: Один солдат был убит, а двое других, в том числе гражданское лицо, были ранены в результате...

Мексика: Один солдат был убит, а двое других, в том числе гражданское лицо, были ранены в результате засады, устроенной боевиками в районе Пало-Гранде муниципалитета Тлакильтенанго, штат Морелос, в ночь с 18 на 19 сентября.

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