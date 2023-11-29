Захарова: Россия не оставит без ответа санкции Молдавии против нее

Россия не оставит без ответа присоединении Молдавии к антироссийским санкциям Европейского союза. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
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