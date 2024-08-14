Вулин: настроения в Европе напоминают атмосферу перед Первой мировой войной

Перед каждым мировым конфликтом появляется некая фобия Настроения в Европе в настоящий момент напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, только сейчас распространяется русофобия, считает вице-премьер Сербии Александр Вулин.
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