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Осака об антидопинге: «У меня не самые хорошие отношения с допинг-контролем – обычно они не могут найти у меня вену и по три раза пытаются в нее попасть»

Осака об антидопинге: «У меня не самые хорошие отношения с допинг-контролем – обычно они не могут найти у меня вену и по три раза пытаются в нее попасть»

– Вы выложили сегодня пост о том, что встали в 5 утра. Каково это, когда в 5 утра приходит допинг‑контроль? Некоторые игроки говорили, что бывают странные ситуации, когда они не могут сдать пробу, и тогда кто‑нибудь просто сидит с ними на диване, пока они ждут.

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