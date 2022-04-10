Страна и люди

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Reuters на службе нацистов: Ждём вторую серию «Резни в Буче»

Reuters на службе нацистов: Ждём вторую серию «Резни в Буче»

Александр Ростовцев.   С тех пор, как пропаганда стала органичной частью боевых действий, проявляется чёткая закономерность: чем сильнее бьют конченую мразь, тем сильнее она уповает на ложь и провокации в надежде на иностранную помощь и сочувствие.

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