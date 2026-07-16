Спасатель Щетинин напомнил о пяти правилах безопасности на даче и в лесу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин напомнил в беседе с «Радио 1» о пяти основных правилах безопасного отдыха на природе и на даче.
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