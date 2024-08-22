Огненная дуга: фотохроника Курской битвы, завершившейся 23 августа 1943 года

Советские войска 81 год назад одержали победу в ключевом сражении Великой Отечественной войны Днём разгрома советскими войсками немецко-фашистских оккупантов в Курской битве значится в историческом календаре 23 августа 1943 года.
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