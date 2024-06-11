Археологи СевГУ нашли фрагменты древнего сооружения в Черном море

В Черном море обнаружили обломки средневековой башни и античные амфоры. Археологи Севастопольского государственного университета сделали открытие при обследовании акватории городов Гудаута и Сухум, сообщило РИА «Новости».
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