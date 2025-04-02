После проверки прокуратуры в магазинах Салехарда подешевела еда

После проверки прокуратуры в магазинах Салехарда снизились цены на продукты питания. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе надзорных мероприятий в магазинах города установлены факты завышения цен на продукты питания первой необходимости – молоко, мясо, рыбу, сливочное масло и другие товары.