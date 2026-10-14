Надежды рухнули: калужанам не видать авиарейсов от "Азимута" до 23 марта

Авиакомпания "Азимут" отложила возобновление рейсов из Калуги в Минеральные Воды и Санкт-Петербург до 23 марта 2027 года, сообщили сегодня в пресс-службе калужского аэропорта.
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