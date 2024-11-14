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ТАСС: в Донецке произошло почти пять взрывов

ТАСС: в Донецке произошло почти пять взрывов

В Донецке и окрестностях города произошло около пяти взрывов. Об этом пишет ТАСС. "Работает система противовоздушной обороны", — отмечается в сообщении агентства, опубликованном в 0:43 по московскому времени.

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