Международный праздник «Всемирный день животных» отметят в России 4 октября Анна ЧернышоваОтмечаемый 4 октября 2023 года на территории Российской Федерации, экологический праздник «Всемирный день животных» был основан по инициативе Международного конгресса по защите животных.