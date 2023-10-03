Международный праздник «Всемирный день животных» отметят в России 4 октября Анна ЧернышоваОтмечаемый 4 октября 2023 года на территории Российской Федерации, экологический праздник «Всемирный день животных» был основан по инициативе Международного конгресса по защите животных.
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