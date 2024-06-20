Россияне больше не верят во вред от санкций

Более половины россиян полагают, что санкции против Мосбиржи не окажут негативного влияния на экономику, а треть испытывает оптимизм в отношении роста курса национальной валюты после введения санкций, показал опрос, проведенный финансовой онлайн-платформой Webbankir.
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