Зеленский раскритиковал главу Минфина США Бессента за его подход к переговорам

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что не подписал сделку по редкоземельным металлам, которую глава Минфина США Скотт Бессент привез в Киев в феврале, в том числе из-за подхода последнего к переговорам по этому соглашению.
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