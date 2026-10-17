Трагедия произошла ещё 11 августа 2026 года в Рачковой бухте на Азовском море, однако о резонансном случае стало известно только сейчас — после того, как его озвучил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Александр Зраенко.
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