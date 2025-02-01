Великая тайна русского гиперзвука: США хотели бы знать, но проиграли даже хуситам. Военные эксперты Царьграда считают, что обвинение Трампа в адрес России в том, что она якобы "украла" у американцев секретные данные по производству гиперзвуковых ракет - это не более чем разговоры.