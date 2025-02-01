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Царьград

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Великая тайна русского гиперзвука: США хотели бы знать, но проиграли даже хуситам

Великая тайна русского гиперзвука: США хотели бы знать, но проиграли даже хуситам

Великая тайна русского гиперзвука: США хотели бы знать, но проиграли даже хуситам. Военные эксперты Царьграда считают, что обвинение Трампа в адрес России в том, что она якобы "украла" у американцев секретные данные по производству гиперзвуковых ракет - это не более чем разговоры.

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