© iradantv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Телеведущая Светлана Зейналова устроила для особенной дочери шоу с колой и ментосом в день ее рождения.
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